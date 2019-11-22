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Новости. Общество
16:57, 22 Ноября 2019
фото: © pixabay.com

Может ли чиновник некорректно высказываться о ком-либо? (ОПРОС)

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За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры Анной Лесонен.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.
Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

Как вы считаете: Может ли чиновник некорректно высказываться о ком-либо?

Проолосовать можно здесь.

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Комментарии

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новый
2019-11-22 17:42:00
А толку то от этого опроса. Людишки за два дня высказали свои мнения, Парфенчиков сказал, что за эту даму впрягаться не будет. В понедельник загрузит своими сувенирами и почетными грамотами картонную коробку и на выход. В новую жизнь. Там хорошо. Там ей понравится.
Неравнодушный
2019-11-22 17:03:33
И спрашивать нечего. Этот "кто-то" однозначно победит.
Гость
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