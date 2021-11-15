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«Можно принять их мнение»: главврач онкодиспансера в Карелии высказался об антиваксерах

Новости. Общество
09:49, 19 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Главный врач Республиканского онкодиспансера Эрванд Хидишян признает право противников вакцинации иметь свое мнение, но считает, что они должны думать не только о себе.

Свою позицию он высказал в видеообращении к жителям Карелии, размещенном на странице главы Минздрава Вконтакте.

«Общество разделилось. Есть люди — противники вакцинации. Конечно, можно принять их мнение, но, в тоже время, я всегда был сторонником того, что мы не живем изолированно, где-то в лесу. Живем в обществе. Живем с нашими близкими, друзьями, знакомыми. Их оберегать мы просто обязаны», — сказал Хидишян.

По его мнению, только вакцинация способна остановить пандемию.

«Все задаются вопросом, как дальше жить, что будет с нашими детьми, нашим поколением… Во всем мире считают, что наиболее правильным является вакцинирование и создание прослойки иммунитета большей части населения», — добавил доктор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-11-19 10:41:52
В Конституции четко указано, что можно, а что нельзя! Всё остальное - пустые колебания воздуха.
Leopol'd
2021-11-19 10:31:44
Ни один из этих агитаторов не может внятно объяснить, почему в странах с 80+% вакцинированных, не снижается заболеваемость. По их же правилам, там должны практически прекратиться случаи заражений.
Житель Карелии
2021-11-19 10:30:51
Уважаемый Хидишян, я тоже могу принять ваше мнение. Ответьте мне только: когда вы ОФИЦИАЛЬНО сделает обязательной вакцинацию от ковид?. "Официально"- это значит, что государство берёт на себя ответственность за возможные негативные последствия введения вакцины. Сейчас я вижу только давление на людей, введение сегрегационных и анти конституционных законов.
Горожанин
2021-11-19 11:02:39
Житель Карелии, а официальной рекомендации не достаточно? Государство должно гарантировать, что Вы не заболеете, даже если не будете заботиться о своем здоровье и купите QR код?!
Житель Карелии
2021-11-19 11:27:30
Горожанин, что значит "рекомендация" ? Рекомендация- -это своего рода выбор и решение, которые всегда за мной. Но сейчас антипрививочников "загоняют" за решётки, отрезают от мед.помощи, образования, права на работу, занятие спортом и тд и тп. Это разве рекомендация?)))). Это шантаж и вымогательство. И при этом вакцинацию от ковид не вводят в национальный календарь прививок. Почему? Для меня это очевидно. В случае побочек государство не хочет брать на себя ответственность.
Житель Карелии
2021-11-19 12:07:48
Zim, Я всю свою сознательную жизнь беру на себя и за себя ) ответственность. Я не призываю никого и не агитирую: колоться или не колоться. Я просто хочу, чтобы меня не шантажировали и не загоняли в угол. И да, вы правы, интересы народа отдельно от государства. *Всем думающим и анализирующим советую набрать в Интернете слова : "Леонтьев и бараны".
Zim
2021-11-19 11:52:56
Житель Карелии, с государством (президентом) все уже давно понятно, но Вы сами то разве, считаете что риски от побочек выше чем риски тяжелого заболевания, возможной смерти и осложнений после ковида? Если они не собираются брать на себя ответственность, то Вы готовы в знак протеста подвергать себя и своих близких смертельной опасности? Разве у нас теперь не так: мы - отдельно, а государство - отдельно?
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