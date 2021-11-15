«Можно принять их мнение»: главврач онкодиспансера в Карелии высказался об антиваксерах

Главный врач Республиканского онкодиспансера Эрванд Хидишян признает право противников вакцинации иметь свое мнение, но считает, что они должны думать не только о себе.

Свою позицию он высказал в видеообращении к жителям Карелии, размещенном на странице главы Минздрава Вконтакте.

«Общество разделилось. Есть люди — противники вакцинации. Конечно, можно принять их мнение, но, в тоже время, я всегда был сторонником того, что мы не живем изолированно, где-то в лесу. Живем в обществе. Живем с нашими близкими, друзьями, знакомыми. Их оберегать мы просто обязаны», — сказал Хидишян.

По его мнению, только вакцинация способна остановить пандемию.

«Все задаются вопросом, как дальше жить, что будет с нашими детьми, нашим поколением… Во всем мире считают, что наиболее правильным является вакцинирование и создание прослойки иммунитета большей части населения», — добавил доктор.