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МРОТ и прожиточный минимум рассчитают по-новому: принят законопроект

Новости. Общество
16:21, 16 Декабря 2020
фото: pixabay
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий размер прожиточного минимума и минимального размера оплаты (МРОТ) на 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода", - говорится в сообщении.

Что это значит, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2020-12-16 16:47:50
согласно новой методике Минтруда, прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно, а не ежеквартально.
правильно, что там может измениться за год
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