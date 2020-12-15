МРОТ и прожиточный минимум рассчитают по-новому: принят законопроект

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий размер прожиточного минимума и минимального размера оплаты (МРОТ) на 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода", - говорится в сообщении.

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