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Новости. Экономика
12:26, 04 Декабря 2018

МРСК Северо-Запада присоединяется к проекту "Светлая страна" - всероссийскому порталу связи с потребителями

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С 3 декабря в регионах ответственности МРСК Северо-Запада начал работу в тестовом режиме всероссийский интернет-портал "Светлая страна" -светлаястрана.рф.

Сервис создан ПАО "Россети" для упрощения взаимодействия с потребителями и позволяет максимально простым способом передавать в сетевую компанию информацию о проблемах, связанных с электроснабжением. 

На новом интернет-портале потребители смогут сообщать об отключениях электроэнергии, снижении качества электроснабжения, дефектах электрооборудования. Срок ответа составит восемь рабочих дней с момента публикации запроса: за это время проблема либо будет устранена, либо заявителю будет дан ответ с указанием времени, необходимого для решения вопроса.

На портале предусмотрен механизм контроля за качеством устранения нарушений.  Автор обращения может опровергнуть полученную в ответе информацию, если, по его мнению, проблема решена не в полной мере или качество проведенных работ не устраивает потребителя. В дальнейшем планируется расширить классификатор принимаемых в работу проблем, кроме того, пользователи смогут принять участие в опросе для оценки времени восстановления электроснабжения.

По словам начальника отдела взаимодействия с клиентами МРСК Северо-Запада Ольги Котляровой, развитие онлайн-сервисов позволяет специалистам максимально оперативно реагировать на поступающие запросы – сегодня компания представляет потребителям возможность для комфортного и оперативного взаимодействия по всем возможным каналам коммуникации.

Для потребителей работают интернет-приемная, личный кабинет, интерактивная карта загрузки центров питания, портал дополнительных услуг, многоканальный номер 8-800-333-02-52 и телефоны региональных линий. Задать вопрос специалисту можно также в разделе обратной связи: clients.mrsksevzap.ru/sendfeedback.

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