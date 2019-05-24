Муниципальных чиновников научили бороться с терроризмом

В государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования Республики Карелия "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" 22 мая прошли занятия по противодействию терроризму.

Участие в проведении занятий приняли представители оперативного республиканского штаба, Главного управления МЧС России по Республике Карелия и преподаватели Учебно-методического центра.

Курсовое обучение прошли должностные лица органов исполнительной власти Карелии, органов местного самоуправления и организаций из Петрозаводского городского округа, Медвежьегорского, Олонецкого и Кондопожского муниципальных районов, ответственные за организацию и осуществление мероприятий по противодействию терроризму.

Как рассказали в пресс-служба Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, особое внимание в ходе занятий уделялось грамотной и профессиональной работе при проведении антитеррористической профилактики среди жителей.