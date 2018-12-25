МУП "Городской транспорт" продолжит эксплуатацию 5 троллейбусов в Петрозаводске

Троллейбусы, изъятые из аренды МУП "Городской транспорт", останутся на маршрутах, несмотря на расторжение договора с администрацией Петрозаводска.

Об этом сообщили в мэрии города, отвечая на вопрос о том, какие последствия может иметь решение о расторжении договора аренды.

В ноябре 2018 года администрация Петрозаводска направила иск в Арбитражный суд Карелии с просьбой расторгнуть договор аренды и взыскать задолженность МУП "Городской транспорт" по арендным платежам.

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