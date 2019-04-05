Мусор и контейнер cгорели в Петрозаводске

За сутки в Петрозаводске произошло два пожара на контейнерных площадках, сообщается в ЕДДС города.

В минувший четверг, 4 апреля, в 8.06 на ул.Жуковского, у дома №12, произошел пожар на контейнерной площадке.

В результате поврежден бытовой мусор на площади 0,01 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В этот же день вечером, в 20.08, на ул. Советская, у дома №8, загорелся пластиковый контейнер.

В результате поврежден контейнер на площади 1 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.