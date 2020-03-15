890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Трое россиян заразились коронавирусом, не выезжая из страны
15.03.2020 15:30
Выносить ли сор из избы
Новое
Сегодня 09:00
Названы страны, где вводится ограничение на въезд иностранцев из-за коронавируса 1
15.03.2020 13:29
Два человека госпитализированы после страшной аварии на севере Карелии 2
15.03.2020 11:11
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса
Сегодня 06:40

Мусор не вывозится из 390 поселков и деревень Карелии

Новости. Общество
09:42, 16 Марта 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Директор "Автоспецтранса" Алексей Кузнецов рассказал о проблемах со сбором ТКО за городом.

В Карелии за два года реформы обращения с отходами регоператор "Автоспецтранс" организовал вывоз мусора из более чем сотни деревень и поселков. Транспортирование отходов началось во многих отдаленных населенных пунктах, а также в тех, что были не полностью охвачены услугой: в Лендерах, Пенинге, Кочкоме, Эссойле, Нюхче, Чалне, Ладва-Ветке, Реболах, Юшкозере, Пухте, Куусиниеми, Сумпосаде и др.

Вместе с тем, это пока лишь малая часть необходимого.

"Сразу скажу: сегодня в более 390 карельских поселках и деревнях вывоз мусора не производится. Основные причины – отсутствие дорог, малая – до 10 человек–численность населения (171 населенный пункт), нежилые деревни (их 129), а также неорганизация органами местного самоуправления мест накопления ТКО (порядка 90)", - рассказал директор компании-регоператора Алексей Кузнецов.

С какими проблемами сталкивается регоператор при заходе на новую территорию? Можно ли в сельской местности отказаться от вывоза ТКО? Почему жителям некоторых населенных пунктов приходят квитанции по оплате сразу за весь период оказания услуги? Об этом в интервью рассказал руководитель "Автоспецтранса".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
14.03.2020, 16:49
Более 80 жителей Карелии были переведены на самоизоляцию из-за коронавируса
10.03.2020, 16:31
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом
11.03.2020, 01:17
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Выносить ли сор из избы
Директор "АВТОСПЕЦТРАНСа" Алексей Кузнецов о ТКО за городом и ситуации в Ладва-Ветке.
Коронавирус: главное не паниковать 4
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 9
12.03.2020 14:35
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 6
11.03.2020 17:11
Выбираем квартиру с отделкой "под ключ"
11.03.2020 14:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:35
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
11.03.2020 12:20
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
13.03.2020 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»