Мусор не вывозится из 390 поселков и деревень Карелии

Директор "Автоспецтранса" Алексей Кузнецов рассказал о проблемах со сбором ТКО за городом.

В Карелии за два года реформы обращения с отходами регоператор "Автоспецтранс" организовал вывоз мусора из более чем сотни деревень и поселков. Транспортирование отходов началось во многих отдаленных населенных пунктах, а также в тех, что были не полностью охвачены услугой: в Лендерах, Пенинге, Кочкоме, Эссойле, Нюхче, Чалне, Ладва-Ветке, Реболах, Юшкозере, Пухте, Куусиниеми, Сумпосаде и др.

Вместе с тем, это пока лишь малая часть необходимого.

"Сразу скажу: сегодня в более 390 карельских поселках и деревнях вывоз мусора не производится. Основные причины – отсутствие дорог, малая – до 10 человек–численность населения (171 населенный пункт), нежилые деревни (их 129), а также неорганизация органами местного самоуправления мест накопления ТКО (порядка 90)", - рассказал директор компании-регоператора Алексей Кузнецов.

С какими проблемами сталкивается регоператор при заходе на новую территорию? Можно ли в сельской местности отказаться от вывоза ТКО? Почему жителям некоторых населенных пунктов приходят квитанции по оплате сразу за весь период оказания услуги? Об этом в интервью рассказал руководитель "Автоспецтранса".