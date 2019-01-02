Мусор в Петрозаводске с 1 января вывозят новые компании

Глава карельской столицы Ирина Мирошник поручила усилить работу на период праздников.

С 1 января изменились компании, вывозящие мусор в Петрозаводске. В ближайшие 4 года транспортировкой твердых коммунальных отходов будут заниматься МУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "АктивПро".

Ирина Мирошник поручила комитету ЖКХ держать ситуацию с вывозом мусора на контроле. Особенно это актуально в период праздников и смены мусоровывозящих компаний.

В зоне ответственности МУП "Автоспецтранс" микрорайоны Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Пятый поселок, Университетский городок, СКЗ, Голиковка и Зарека. ООО "Экосервис" отвечает за Кукковку, Старую Кукковку, Сайнаволок, Птицефабрику, Ключевую и Онежский разъезд, ООО "АктивПро" - за Центр, Октябрьский, Первомайский и Соломенное.