Мусорная компания в Петрозаводске после жалоб НКО пообещала не брать денег с тех, кто не мусорит

ГК «ЭкоЛайн», которая занимается сбором твердых коммунальных отходов в Петрозаводске, не будет брать плату с тех организаций, которые не производят мусор.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города заместитель генерального директора ГК «ЭкоЛайн» Алексей Чувиков.

Он ответил на вопрос одной из участниц совещания, по словам которой у многих некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей нет собственных офисов, они работают на дому и не производят отходы как юридические лица.

Чувиков предложил обращаться в «ЭкоЛайн» с документами и пообещал, что компания направит по адресу заявителя своего сотрудника, который проверит информацию. Если выяснится, что организация или ИП не производят мусор как юридическое лицо, его освободят от обязанности заключать договор с «ЭкоЛайн».

Ранее сообщалось, что компания «Карельский экологический оператор» в структуре «ЭкоЛайн», отвечающая за вывоз мусора в Карелии, разослала всем юридическим лицам — от ИП до НКО и коммерческих организаций договоры, где заранее указывается задолженность за вывоз мусора. Деньги предполагалось брать со всех организаций, даже с тех, которые мусор не производят.