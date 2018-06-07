Мусорные контейнеры сгорели в центре Петрозаводска

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Огонь повредил мусорные контейнеры у дома, в котором расположен Городской выставочный зал.
По данным ЕДДС, 6 июня в 22.18 на пр. Ленина, 26 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере.
"В результате значительно повреждены три мусорных контейнера. Причина, виновный, ущерб устанавливаются", - отметили в службе.
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