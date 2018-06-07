Мусорные контейнеры сгорели в центре Петрозаводска

Огонь повредил мусорные контейнеры у дома, в котором расположен Городской выставочный зал.

По данным ЕДДС, 6 июня в 22.18 на пр. Ленина, 26 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере.

"В результате значительно повреждены три мусорных контейнера. Причина, виновный, ущерб устанавливаются", - отметили в службе.