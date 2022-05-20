«Мусорный прибой» шокирует жителей Петрозаводска на набережной Онего (ФОТО)

Мусор, грязь и хлам прибило к берегу Онежского озера на набережной Петрозаводска.

В столице Карелии на набережной Петрозаводска к берегу прибило мусор. Внешний вид озера шокирует прохожих. Фото с места опубликовано в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Набережная. Нужно принимать меры», — таким комментарием сопровожден пост в соцсети.

Ранее сообщалось, что площадь в Петрозаводске освободили от мусора накануне ярмарки для дачников.