Площадь в Петрозаводске освободили от мусора накануне ярмарки для дачников

Десять кубометров мусора собрали в районе Ярмарочной площади, сообщили в администрации столицы Карелии.

В минувший четверг, 19 мая, прошел субботник на Ярмарочной площади и прилегающей к ней территории. В субботнике приняли участие около 30 человек. Среди них – специалисты администрации города и подведомственных учреждений. Общими усилиями на месте удалось собрать десять кубометров мусора и веток.

Сезон весенних субботников в карельской столице продолжается. Администрация приглашает всех желающих поддержать ежегодную общегородскую акцию «Чистый Петрозаводск». Мероприятия, что пройдут на следующей неделе анонсируют в понедельник.

Также администрация напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать уборку на общественных территориях города. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора.

Напомним, с 26 по 29 мая в карельской столице пройдет традиционная «Весенняя ярмарка». Торговые ряды разместят на Ярмарочной площади, в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта.