Мусоровоз протащил легковушку по перекрестку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Нелепая авария произошла на проспекте Александра Невского – там мусоровоз вытолкнул легковой автомобиль на перекресток.

Авария случилась на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Калинина 29 сентября в 17.09. На видео, выложенном в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», видно, как по проспекту Александра Невского на перекресток выехали легковой автомобиль и сразу за ним мусоровоз — грузовик буквально вытолкнул легковушку на перекресток.

Лишь совершив левый поворот, водитель легковой машины сумел «отклеиться» от преследователя. Мусоровоз проехал еще несколько метров и остановился уже за перекрестком.

Авария попала на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Ранее два автомобиля устроили жесткое ДТП на пустом перекрестке в Карелии.