Мусоровоз провалился под землю в Петрозаводске

В столице Карелии автомобиль, вывозящий мусор, попал в «ловушку» на дороге.

Очевидцы сфотографировали мусоровоз, который провалился под землю на грунтовой дороге. Снимок опубликован в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Мусорка провалилась. Недавно копали траншею под газопровод, пролили дожди, и получилась ловушка. Прямо около дома», — гласит комментарий к посту.

Телефон на борту мусоровоза принадлежит компании «Экосервис».