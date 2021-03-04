Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семья сходила на обед и разбогатела на 63 миллиона рублей
04.03.2021 19:40
Женщина нашла письмо в бутылке из прошлого века
04.03.2021 19:10
Посетителей Центрального рынка в Петрозаводске вновь эвакуировали из-за сообщения о бомбе (ФОТО) 1
04.03.2021 18:59
Названы типы людей, лучше всего переносящих пандемию коронавируса
04.03.2021 21:30
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
Жительница аварийного дома в Карелии через суд добилась себе нового жилья вне очереди 1
04.03.2021 16:30
В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы для школьников
04.03.2021 20:40

Музей Карельского фронта расскажет, как эволюционировали женщины

Новости. Общество
12:13, 05 Марта 2021
фото: © пресс-служба правительства Карелии
Загрузка...

В Музее Карельского фронта рассказали о культурной программе, посвященной празднованию Международного женского дня.

Музей Карельского фронта проведет седьмого марта два мероприятия, приуроченных к празднованию Международного женского дня.

В музее состоятся военно-историческая интеллектуальная игра "Фронтовыми дорогами" и лекция "Эволюция образа женщины в советском искусстве 1917-1985 гг.".

Информация об этом содержится в паблике музея.

Ранее сообщалось, как замминистра обороны РФ подарил Музею Карельского фронта уникальный экспонат.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-05 13:59:07
Вот я всегда подозревала, что эволюция коснулась только женщин, мужики так и остались в каменном веке :)
Владимир11
2021-03-05 13:58:33
Эволюция для женщин
Мужики опять застряли
И надежды стало меньше
На защиту дамы встали!
Koira
2021-03-05 13:47:48
Бестолковый музейчик.
Изя
2021-03-05 13:35:56
Кабак то открыли как велел губернатор ??? Если нет . делать там трезвому нечего ))) :)
David .
2021-03-05 12:23:09
Кто там у вас заголовки пишет? Кирка что ли? :)
кир
2021-03-05 12:57:49
давидка, ты бездельник, - сказал кот. Ему хоть в глаза ссы - всё божья роса.
David .
2021-03-05 13:08:11
кир, ""ай йа йа йяй, я рас-й" группировка "Ленинград" :)
Беня
2021-03-05 12:50:00
David ., действительно. Кот лапой накнопал :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 4
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 2
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:45
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Подарки для прекрасных леди в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Сегодня 13:40
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»