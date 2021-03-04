Музей Карельского фронта расскажет, как эволюционировали женщины

В Музее Карельского фронта рассказали о культурной программе, посвященной празднованию Международного женского дня.
Музей Карельского фронта проведет седьмого марта два мероприятия, приуроченных к празднованию Международного женского дня.
В музее состоятся военно-историческая интеллектуальная игра "Фронтовыми дорогами" и лекция "Эволюция образа женщины в советском искусстве 1917-1985 гг.".
Информация об этом содержится в паблике музея.
Ранее сообщалось, как замминистра обороны РФ подарил Музею Карельского фронта уникальный экспонат.
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