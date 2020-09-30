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30.09.2020 14:11

Замминистра обороны РФ подарил Музею Карельского фронта уникальный экспонат

Новости. Общество
12:49, 01 Октября 2020
фото: © Правительство Карелии
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Заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов передал в экспозицию нового музея, открывшегося 30 сентября в Беломорске, знамя героической олене-лыжной бригады.

В церемонии открытия Музея Карельского фронта принял участие заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. Он вручил директору нового музея знамя 31-й отдельной олене-лыжной бригады.


© Столица на Онего

"По поручению министра обороны России Сергея Шойгу хочу вручить на хранение в музей Карельского фронта знамя одного из уникальных соединений, всю войну провоевавшего практически в составе фронта: это знамя 31-й отдельной олене-лыжной бригады, которая была сформирована 25 сентября 1942 года, воевала на северном фланге фронта в Мурманской области на реке Западная Лица. Завершила боевые действия здесь, на Севере, в составе фронта в 1944 году в Норвегии, откуда была переброшена в Польшу, участвовала в освобождении Праги и закончила Великую Отечественную войну в Приморье во время операции по разгрому милитаристской Японии", - сказал на церемонии открытия музея Андрей Картаполов.


© Столица на Онего

Помимо знамени Музей Карельского фронта получил в дар от Минобороны копии личных дел командующих фронтом и два тома архивных документов, рассказывающих о Великой Отечественной войне. Благодаря министерству во дворе музея появилась военная техника. Пушки и гаубицы, установленные у исторического здания, где располагался Штаб Карельского фронта, были на вооружении советских войск в Великую Отечественную войну.


© Столица на Онего

Напомним, 30 сентября в Беломорске открылся Музей Карельского фронта. Он создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона.

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Комментарии

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asusls
2020-10-01 12:59:18
А почему господин Кориганов так небрежно поставил экспонат в виде героического знамени, который подарили музею, на асфальт???
Koira
2020-10-01 12:51:24
Олене лыжная бригада))))
Koira
2020-10-01 12:50:09
Я просто ору в голос)))
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