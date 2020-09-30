В Беломорске открылся Музей Карельского фронта (ФОТО)

Музей создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Уже первого октября музей приглашает всех на День открытых дверей, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Идея создать музей, посвященный истории Карельского фронта, была предложена Советом ветеранов Карелии и поддержана Государственной комиссией по подготовке к 100-летию образования республики. В декабре 2017 года эта инициатива получила одобрение президента России Владимира Путина.

На торжественной церемонии открытия, состоявшейся в день освобождения Карелии от фашистской оккупации, с появлением нового музея республику поздравили глава региона Артур Парфенчиков, заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, представитель Карелии в Совете Федерации Игорь Зубарев, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

"Уникальная экспозиция создана в память о наших великих предках, для нас, для наших детей, внуков, правнуков, для наших потомков, чтобы они всегда помнили, какой ценой досталась нам наша мирная жизнь. Мы не можем без памяти о великом прошлом смотреть в будущее. И сегодня, воссоздав эту память, мы можем смело идти в будущее, развивать Карелию, развивать наше Беломорье, всегда помня, какую роль сыграла и беломорская земля, где была фронтовая столица Карелии, в общей победе над врагом", - сказал Артур Парфенчиков.

Заместитель министра обороны Андрей Картаполов передал новому музею знамя 31-й отдельной олене-лыжной бригады, которая воевала в составе Карельского фронта на севере, а также копии личных дел командующих фронтом и два тома архивных документов, рассказывающих о Великой Отечественной войне.

Музей разместился в двухэтажном историческом здании 1930 года постройки, где в годы Великой Отечественной войны находился Штаб Карельского фронта. Здание на ул. Банковской, 26 несколько лет пустовало, находилось в аварийном состоянии и требовало проведения масштабных работ, в том числе замены всех инженерных сетей.

В фонды музея вошли артефакты военного времени, семейные реликвии, точные копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы - всего около тысячи экспонатов. Предметы в коллекцию музея поступили из многих источников: фонды Национального музея Республики Карелия, находки поисковиков, частные собрания. Экспозиция включает не только музейные предметы, но и диорамы, панорамы, инсталляции, а также мультимедийный контент. Посетители могут увидеть в музейных залах и представить, как выглядел в реальности кабинет командующего фронтом, блиндажи, ДОТы, как жили партизаны и узники концлагерей.

Выставочное пространство размещается на 620 квадратных метрах, в девяти залах, каждый из которых посвящен определенной тематике: боям на разных направлениях фронта, тылу, концлагерям на оккупированной территории. Последний девятый зал посвящен параду Победы. Музейную экспозицию завершает "Галерея героев" – портреты героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, отличившихся на Карельском фронте.

Во дворе музея установлена военная техника, предоставленная Министерством обороны РФ, – пушки и гаубицы, которые были на вооружении советских войск в Великую Отечественную войну.

Музей Карельского фронта получил статус филиала Национального музея Карелии. Он будет обладать своим фондохранилищем, проводить временные выставки.

На церемонии открытия государственные награды республики были вручены внесшим большой вклад в создание музея.