Музей "Кижи" объявляет конкурс  детского художественного творчества "Лодка на все времена"

Победители в каждой номинации награждаются дипломами и бесплатной поездкой (по маршруту Петрозаводск — Кижи — Петрозаводск) для участия в фестивале "Кижская регата" 3 августа 2019 года или в одном из Детских музейных праздников.

Лучшие работы будут представлены на выставке, посвященной традиционному судоходству и судостроению, которая откроется в выставочном зале музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19).

Конкурс проводится в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества по номинациям:

"Каждому озеру своя лодка"

В краю озер и рек жизнь без лодки была невозможна, поэтому в каждой местности мастера строили разные лодки, идеально приспособленные для большого озера, для маленькой тихой ламбушки или реки. В творческих работах можно отразить жизнь людей на берегу и показать, как использовались традиционные лодки в хозяйстве и в быту.

На конкурс принимаются творческие работы, а также рисунки и модели самих лодок ("кижанок", "пряжинок", "сойм" и других).

" Кижская регата"

На конкурс принимаются творческие работы, тематически связанные с фестивалем "Кижская регата". Это могут быть рисунки с изображением мастеров-судостроителей, процесса строительства лодок, лодочных соревнований во время "Кижской регаты" или других праздничных мероприятий.

"Лодка моей мечты"

Участники могут дать волю своей фантазии — придумать, изобразить на бумаге или сделать своими руками макет лодки своей мечты — необычные по форме и цвету лодки, фантастические лодки будущего, индивидуальные лодки, оснащённые с учётом вкусов и предпочтений автора. Приветствуются смелые и оригинальные решения!

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей (в т. ч. художественных школ, студий, кружков, клубов) в возрасте от 5 до 16 лет.

Возрастные категории участников:

от 5 до 8 лет

от 9 до 12 лет

от 13 до 16 лет

Работы принимаются до 13 мая 2019 года. Итоги конкурса будут подведены 17 мая 2019 года.

Работы могут быть выполнены в любой доступной ребёнку технике. Будет учитываться личный вклад ребенка в создание работы.

Изобразительное творчество: акварель, гуашь, пастель, графические материалы и др. Размер изобразительных работ должен быть не менее 30 × 40 см и не более 50 × 70 см.

Декоративно-прикладное творчество: вышивка, керамика, батик, витраж, коллаж, игрушка, бумажная пластика и др.

На конкурс принимаются также макеты. Размер макетов должен быть не более 80 × 60 см.

Сдать работы и получить консультации вы можете по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Федосовой, 15; каб. 4, ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.00.

Куратор конкурса "Лодка на все времена"

Исакова Анна Сергеевна, ведущий методист музея

Тел.: (814 2) 79-98-76

Е-mail: isakova@kizhi.karelia.ru

Подробные условия участия – в Положении о конкурсе.

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