Музей «Кижи» открывает для туристов визит-центр в деревне в Карелии

Музей-заповедник «Кижи» для удобства посетителей открывает в деревне Оятевщина информационно-туристский центр.

С 30 апреля в Оятевщине начинает работать визит-центр музея, где можно будет узнать о программах и услугах, дождаться лодки на остров и переждать непогоду, купить билеты и сувениры, выпить чаю и перекусить. Об этом сообщается на сайте правительства.

Напомним, в декабре 2021 года сдана в эксплуатацию дорогу «Великая Губа — Оятевщина». Оятевщина — это деревня и ближайшая к Кижам точка Заонежского полуострова. От берега Онежского озера в деревне, куда приводит новая трасса, Кижи отделяет 800-метровый пролив. К музейному причалу всех желающих доставят частные перевозчики. Дорога в одну сторону займет меньше 10 минут. В ближайшей перспективе у музея появится и свое пассажирское судно.