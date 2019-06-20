Музей "Кижи" приглашает на праздник "Иллюзии старого города"

Музей "Кижи" приглашает петрозаводчан и гостей столицы Карелии на традиционный праздник "Иллюзии Старого города", который состоится 29 июня, в День города в квартале исторической застройки.

С 12.00 будут работать ярмарка мастеров, ремесленные и торговые ряды, а в 14.00 – торжественное открытие праздника на площади у выставочного зала музея на ул. Федосовой, 19. Праздник посвящён Году театра в России.

Петрозаводск – конечно, город ремесленный, здесь живут народные умельцы, прославляющие всю Олонецкую губернию: плотники, кузнецы, гончары, бондари, берестянщики. В конце XIX - начале XX вв. в Петрозаводске значительно увеличилось число ремесленных мастерских разного профиля, сложилась сеть торговых предприятий: мелкие лавочки, магазины, Гостиный двор, рынки на Сенной площади и около пристани, а также ярмарки.

А ещё в нашем городе живёт много образованных, интеллигентных, прогрессивных людей. Здесь ценят культуру и искусство. Открытие городского театра – большое событие для всех. Драматурги соревнуются, чтобы предложить свой сюжет для новой пьесы, артисты репетируют, чтобы поступить на сцену, продаются цветы, чтобы с ними прийти на открытие театра. Горожане надели свои лучшие выходные костюмы. Духовой оркестр играет праздничные марши. Извозчики предлагают с шиком прокатиться на украшенной лентами бричке.

Гостей праздника ожидает множество интерактивных площадок, в том числе и для детей: игры и развлечения под руководством девушки-гувернантки, старинные народные игры, сказки и прибаутки от раёшника. Игра в городки – обязательное увеселение на ярмарке. Выступления фольклорных коллективов и артистов-кукольников. Концерт артистов Императорской оперы в помещении кинотеатра "Сатурн". Показательные выступления пожарной команды. Конечно же, дефиле участников конкурса "Лучший городской костюм конца XIX – начала XX века", и многое другое.

Кульминацией праздника станет открытие городского театра, которое состоится в 15.30. Перед почтенной публикой выступят столичные артисты, горожан поприветствуют губернатор Олонецкой губернии Владимир Александрович Левашов и городской голова Георгий Ефимович Пименов.

Каждый, кто придёт на праздник, сможет стать частью этого неповторимого атмосферного действа, украсить его своим оригинальным костюмом. Доставайте из бабушкиных сундуков кружевные воротнички, скрипящие башмаки, зонтики, перчатки и ридикюли! Мы ждём вас на празднике "Иллюзии Старого города".