Подписаться
Новости. Культура
13:50, 20 Июня 2019
фото: музей-заповедник "Кижи"

Музей "Кижи" приглашает на праздник "Иллюзии старого города"

Загрузка...

Музей "Кижи" приглашает петрозаводчан и гостей столицы Карелии на традиционный праздник "Иллюзии Старого города", который состоится 29 июня, в День города в квартале исторической застройки.

 С 12.00  будут работать ярмарка мастеров, ремесленные и торговые ряды, а в 14.00 – торжественное открытие праздника на площади у выставочного зала музея на ул. Федосовой, 19.  Праздник посвящён Году театра в России.

Петрозаводск – конечно, город ремесленный, здесь живут народные умельцы, прославляющие всю Олонецкую губернию: плотники, кузнецы, гончары, бондари, берестянщики. В конце XIX  - начале XX вв. в Петрозаводске значительно увеличилось число ремесленных мастерских разного профиля, сложилась сеть торговых предприятий: мелкие лавочки, магазины, Гостиный двор, рынки на Сенной площади и около пристани, а также ярмарки. 

А ещё в нашем городе живёт много образованных, интеллигентных, прогрессивных людей. Здесь ценят культуру и искусство. Открытие городского театра – большое событие для всех. Драматурги соревнуются, чтобы предложить свой сюжет для новой пьесы, артисты репетируют, чтобы поступить на сцену, продаются цветы, чтобы с ними прийти на открытие театра. Горожане надели свои лучшие выходные костюмы. Духовой оркестр играет праздничные марши. Извозчики предлагают с шиком прокатиться на украшенной лентами бричке.

Гостей праздника ожидает множество интерактивных площадок, в том числе и для детей: игры и развлечения под руководством девушки-гувернантки, старинные народные игры, сказки и прибаутки от раёшника. Игра в городки – обязательное увеселение на ярмарке. Выступления фольклорных коллективов и артистов-кукольников. Концерт артистов Императорской оперы в помещении кинотеатра "Сатурн". Показательные выступления пожарной команды. Конечно же, дефиле участников конкурса "Лучший городской костюм конца XIX – начала XX века", и многое другое.

Кульминацией праздника станет открытие городского театра, которое состоится в 15.30. Перед почтенной публикой выступят столичные артисты, горожан поприветствуют губернатор Олонецкой губернии Владимир Александрович Левашов и городской голова Георгий Ефимович Пименов.

Каждый, кто придёт на праздник, сможет стать частью этого неповторимого атмосферного действа, украсить его своим оригинальным костюмом. Доставайте из бабушкиных сундуков кружевные воротнички, скрипящие башмаки, зонтики, перчатки и ридикюли! Мы ждём вас на празднике "Иллюзии Старого города".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2019, 06:40
Жительница Карелии написала Путину об отчаянии и злости местных рыбаков, которым запретили заниматься традиционным промыслом
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере

Аналитика

Сегодня 14:12
Капитал
Доходная часть бюджета Карелии увеличена на миллиард рублей
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович подвел итоги заседания парламента республики.
Что не так с делом фермера Шалак? 2
Сегодня 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 9
17.06.2019 13:37
Как успешно продать образ Карелии китайскому раю?
17.06.2019 11:24
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:23
Без политики
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
Юлия Большакова-Лидова – театральный критик, доцент ГИТИСа, эксперт в области исполнительских искусств рассказала о своих впечатлениях после просмотра спектаклей Международного фестиваля современной хореографии Nord Dance.
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 12
10.06.2019 15:50
архив чтиво

Медиа

Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019 17:58
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»