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Новости. Культура
15:36, 28 Марта 2019
фото: Игорь Георгиевский

Музей "Кижи" приглашает петрозаводчан познакомиться с традиционными мужскими ремёслами Заонежья

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В воскресенье 31 марта – большая интерактивная программа для всей семьи в выставочном зале музея "Кижи" на пл. Кирова 10а.

Вас ждет замечательная интерактивная выставка "Искусство кижских мастеров". Срок её работы - всего 9 недель, и каждая неделя посвящена одному из ремёсел, которыми кижские мастера владеют в совершенстве!

31 марта гости выставочного зала познакомятся с мужскими ремёслами под руководством мастера плотницкого дела Евгения Борисова. От теории к практике можно перейти на мастер-классе.

Программа выходного дня 31 марта:

12.00.  Мастер-класс "Изготовление мутовки" предполагает не только просмотр, но и активную работу. Каждый участник унесёт с собой готовое изделие  - мутовку, старинное приспособление для замешивания теста.   Рекомендуемый возраст 12+ / продолжительность 1 час/стоимость 150руб.

15.00.  "Были б хлеб да одёжа, так и ел бы лёжа" - так по старинной пословице называется занятие, посвященное традиционной одежде. Продолжается цикл занятий "Жили-были". Словно на машине времени ребята перенесутся в те времена, когда рубашка ещё "росла в поле", орнамент вышивки был не просто красивым элементом, а настоящим оберегом, нитки делались вручную, а наилучшим подарком был отрез ткани. Рекомендуемый возраст 6+/продолжительность  45 мин./ стоимость 150руб.

Внимание! Посещение занятия ребенком требует присутствия взрослого.

17.00.  Приглашаем горожан и гостей города на экскурсию по выставке "Искусство кижских мастеров". Посетители познакомятся с музейной программой "Ожившая экспозиция", смогут узнать секреты традиционных ремёсел, а также увидят музейные реплики в сравнении с музейными подлинными предметами из собрания музея "Кижи", Архангельского краеведческого музея и Пудожского историко-краеведческого музея. Продолжительность – 1 час/ стоимость 70руб.

Проведите время с семьёй весело и познавательно!

Заявки и справки по телефону: (814-2) 79-98-66.

Режим работы выставочного зала музея на пл. Кирова, 10 а: воскресенье – четверг с 10.00 до 18.00, выходные: пятница, суббота.

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