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Новости. Культура
14:03, 07 Сентября 2018

Музей-заповедник "Кижи" открывает новый сезон

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Музей-заповедник "Кижи" приглашает школьников, а также их родителей и учителей в выставочный зал в Петрозаводске на пл. Кирова, 10а. Вас ждут новые интерактивные программы и экскурсии!

Экскурсия-квест "ПервоКЛАССное приключение в музее"

Программа включает в себя экскурсию-квест и интерактивное занятие.

Посетители экскурсии-квеста станут участниками познавательного приключения, в ходе которого они будут разгадывать загадки о музейных предметах, искать спрятанные в наших фондовых коллекциях буквы, из которых в конце экскурсии они составят кодовое слово. Это слово поможет вспомнить ребятам, что является главным хранилищем знаний.

На интерактивном занятии посетители совершат виртуальную экскурсию и познакомятся с островом Кижи, смогут рассмотреть поближе памятники деревянного зодчества, почувствуют себя настоящими строителями, участниками плотницкой артели.

Стоимость программы: 100 руб./чел. (группа от 10 человек)

Программа "Мир детства" 

Прекрасная возможность поиграть в детские игры и увидеть игрушки прошлого,  потанцевать старинные танцы на выставке "Ткань бытия. Культурные традиции Пудожского края" и сделать сувенир своими руками. Предлагаем мастер-классы на выбор: Бабушкино солнышко", "Браслет-жгут", "Звенящий браслет-оберег".

Стоимость: 120 руб./ чел. (группа от 10 человек)

Мастер-классы в выставочном зале

  • Традиционная народная игрушка
  • Птица "Пава". Ключница с элементом традиционной вышивки
  • Подкова на счастье

Длительность мастер-класса 45 минут

Стоимость 150 руб./чел.

* В стоимость входит посещение выставочных залов (пл. Кирова, 10а). Группа набирается от 5 до 15 человек.

Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10а)
Открыт с 10.00 до 18.00 часов
Выходные – пятница, суббота
Заявки и справки по телефону: 79-98-66
kizhi.karelia.ru
vk.com/museum_ptz

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