Музей-заповедник "Кижи" открывает новый сезон

Музей-заповедник "Кижи" приглашает школьников, а также их родителей и учителей в выставочный зал в Петрозаводске на пл. Кирова, 10а. Вас ждут новые интерактивные программы и экскурсии!

Экскурсия-квест "ПервоКЛАССное приключение в музее"

Программа включает в себя экскурсию-квест и интерактивное занятие.

Посетители экскурсии-квеста станут участниками познавательного приключения, в ходе которого они будут разгадывать загадки о музейных предметах, искать спрятанные в наших фондовых коллекциях буквы, из которых в конце экскурсии они составят кодовое слово. Это слово поможет вспомнить ребятам, что является главным хранилищем знаний.

На интерактивном занятии посетители совершат виртуальную экскурсию и познакомятся с островом Кижи, смогут рассмотреть поближе памятники деревянного зодчества, почувствуют себя настоящими строителями, участниками плотницкой артели.

Стоимость программы: 100 руб./чел. (группа от 10 человек)

Программа "Мир детства"

Прекрасная возможность поиграть в детские игры и увидеть игрушки прошлого, потанцевать старинные танцы на выставке "Ткань бытия. Культурные традиции Пудожского края" и сделать сувенир своими руками. Предлагаем мастер-классы на выбор: Бабушкино солнышко", "Браслет-жгут", "Звенящий браслет-оберег".

Стоимость: 120 руб./ чел. (группа от 10 человек)

Мастер-классы в выставочном зале

Традиционная народная игрушка

Птица "Пава". Ключница с элементом традиционной вышивки

Подкова на счастье

Длительность мастер-класса 45 минут

Стоимость 150 руб./чел.

* В стоимость входит посещение выставочных залов (пл. Кирова, 10а). Группа набирается от 5 до 15 человек.

Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10а)

Открыт с 10.00 до 18.00 часов

Выходные – пятница, суббота

Заявки и справки по телефону: 79-98-66

kizhi.karelia.ru

vk.com/museum_ptz

На правах рекламы