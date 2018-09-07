Музей-заповедник "Кижи" открывает новый сезон

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Музей-заповедник "Кижи" приглашает школьников, а также их родителей и учителей в выставочный зал в Петрозаводске на пл. Кирова, 10а. Вас ждут новые интерактивные программы и экскурсии!
Экскурсия-квест "ПервоКЛАССное приключение в музее"
Программа включает в себя экскурсию-квест и интерактивное занятие.
Посетители экскурсии-квеста станут участниками познавательного приключения, в ходе которого они будут разгадывать загадки о музейных предметах, искать спрятанные в наших фондовых коллекциях буквы, из которых в конце экскурсии они составят кодовое слово. Это слово поможет вспомнить ребятам, что является главным хранилищем знаний.
На интерактивном занятии посетители совершат виртуальную экскурсию и познакомятся с островом Кижи, смогут рассмотреть поближе памятники деревянного зодчества, почувствуют себя настоящими строителями, участниками плотницкой артели.
Стоимость программы: 100 руб./чел. (группа от 10 человек)
Программа "Мир детства"
Прекрасная возможность поиграть в детские игры и увидеть игрушки прошлого, потанцевать старинные танцы на выставке "Ткань бытия. Культурные традиции Пудожского края" и сделать сувенир своими руками. Предлагаем мастер-классы на выбор: Бабушкино солнышко", "Браслет-жгут", "Звенящий браслет-оберег".
Стоимость: 120 руб./ чел. (группа от 10 человек)
Мастер-классы в выставочном зале
- Традиционная народная игрушка
- Птица "Пава". Ключница с элементом традиционной вышивки
- Подкова на счастье
Длительность мастер-класса 45 минут
Стоимость 150 руб./чел.
* В стоимость входит посещение выставочных залов (пл. Кирова, 10а). Группа набирается от 5 до 15 человек.
Выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10а)
Открыт с 10.00 до 18.00 часов
Выходные – пятница, суббота
Заявки и справки по телефону: 79-98-66
kizhi.karelia.ru
vk.com/museum_ptz
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