Мужчина бесплатно отоварился в гипермаркете Петрозаводска

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Петрозаводчанин украл из магазина товар на сумму свыше 4 тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В понедельник, 27 мая, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в гипермаркете на Кукковке совершено хищение.
Сотрудники торгового заведения пояснили, что неизвестный им мужчина прошёл с неоплаченным товаром мимо кассы.
Росгвардейцы задержали гражданина. Им оказался 37-летний житель Петрозаводска. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.
Правонарушитель передан полиции.
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