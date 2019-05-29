Мужчина бесплатно отоварился в гипермаркете Петрозаводска

Петрозаводчанин украл из магазина товар на сумму свыше 4 тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В понедельник, 27 мая, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в гипермаркете на Кукковке совершено хищение.

Сотрудники торгового заведения пояснили, что неизвестный им мужчина прошёл с неоплаченным товаром мимо кассы.



Росгвардейцы задержали гражданина. Им оказался 37-летний житель Петрозаводска. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.

Правонарушитель передан полиции.