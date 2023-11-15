Мужчина и его спутница тайком носили спиртное мимо кассы и обратно в магазине Петрозаводска

Сотрудники Росгвардии пресекли действия нарушителей в столице Карелии.
Об инциденте рассказали в пресс-службе Росгвардии Карелии.
Так, вечером в понедельник, 13 ноября, в гипермаркете Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. Патруль Росгвардии прибыл на место вызова и со слов охранника установил, что там мужчина и женщина пытались украсть алкоголь.
Мужчина пронес мимо кассы спиртное и был остановлен. А его спутница сначала вынесла алкоголь, а потом вернула похищенное на прилавок. Общая сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей.
Росгвардейцы задержали нарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание