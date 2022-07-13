Мужчина и ребенок травмированы в аварии на дороге Карелии

42-летний мужчина и 7-летний ребенок получили травмы после столкновения автомобилей на карельской дороге.

Столкновение двух автомобилей произошло 30 июля, в субботу, около 11:30 в Пряжинском районе на 30 км. + 840 м. автодороги Петрозаводск — Суоярви. Об этом сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «Toyota Fortuner» при развороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Ford Fusion».

В результате ДТП пострадали 2 пассажира машины «Toyota» — 42-летний мужчина и 7-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что водитель без прав разбился на трассе в Карелии.