Мужчина и ребенок травмированы в аварии на дороге Карелии

42-летний мужчина и 7-летний ребенок получили травмы после столкновения автомобилей на карельской дороге.
Столкновение двух автомобилей произошло 30 июля, в субботу, около 11:30 в Пряжинском районе на 30 км. + 840 м. автодороги Петрозаводск — Суоярви. Об этом сообщает ГИБДД.
По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «Toyota Fortuner» при развороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Ford Fusion».
В результате ДТП пострадали 2 пассажира машины «Toyota» — 42-летний мужчина и 7-летний ребенок.
Ранее сообщалось, что водитель без прав разбился на трассе в Карелии.
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