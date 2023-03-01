Мужчина и женщина без определенного места жительства сыграли свадьбу в Петрозаводске

В комплексном центре соцобслуживания населения Карелии поженилась пара, находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Во вторник, 28 февраля, в комплексном центре социального обслуживания населения сыграли свадьбу Дарья и Михаил, подопечные кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Как говорится в пресс-релизе центра, пара шла к этому серьезному решению больше 20 лет.



«Жизнь потрепала нас обоих, - признается Михаил. - Но чтобы с нами ни случалось, мы всегда были вместе».



Специалисты в сентябре 2022 года помогли Дарье и Михаилу, попавших в непростые жизненные обстоятельства, заполнить необходимые документы и пройти медицинскую комиссию для оформления пенсии по инвалидности.



«Даша и Миша активно участвуют в досуговой деятельности отделения, посещают творческие мастер-классы, ходят на различные культурно-познавательные мероприятия и почти всё всегда делают вместе!» - отметила психолог центра Анастасия Геббель.



В ближайшее время пара планирует проживать в Видлицком доме-интернате.



