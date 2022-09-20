Мужчина исчез в конце сентября на юге Карелии

Житель села Шелтозеро пропал 28 сентября.

Информация о поиске появилась в паблике карельского отряда «ЛизаАлерт». Пропавший — Александр Юрьевич О., житель села Шелтозеро Прионежского района. Его местонахождение неизвестно с 28 сентября.

Приметы пропавшего — рост 178 см, плотного телосложения, черные волосы, карие глаза. Во что был одет — неизвестно.

Как уточнили в паблике, нужна помощь добровольцев.