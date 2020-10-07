В поселке Карелии мужчина украл у соседки закуску к своему спиртному

Мужчина тайком зашел в соседскую квартиру и украл из холодильника мясо, сыр и консервированные огурцы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района поступило заявление о краже от 46-летней жительницы. Женщина рассказала, что находилась дома, спала, когда мужчина проник в ее квартиру и украл из холодильника продукты: 2,5 килограмма мяса, сыр и консервированные огурцы.

Ущерб составил порядка 900 рублей.



Полицейские выяснили, что, пока женщина отдыхала, ее навестил сосед, который видел, как она возвращается домой.

Подозреваемый – 57-летний житель соседнего дома, по его словам, хотел раздобыть продукты к имеющемуся у него спиртному. Поэтому он через незакрытую дверь проник в квартиру и проверил только холодильник.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.