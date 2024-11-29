Мужчина на квадроцикле выехал из Московской области в Карелию и бесследно пропал

Он обрит наголо и носит бороду и очки.
Полиция разыскивает без вести пропавшего Шлепнева Александра Анатольевича, 1976 года рождения. Об этом сообщили в паблике Полиция Лахденпохья.
Мужчина в августе 2024 года выехал из Московской области, предположительно, в Карелию на квадроцикле темно-зеленого цвета с прицепом и пропал.
Приметы разыскиваемого: рост около 190 см., нормального телосложения, обрит наголо, носит очки и имеет бороду.
Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать их в ОМВД России по Лахденпохскому району по телефонам: 89214631378 или 8814504010.
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