Мужчина на квадроцикле выехал из Московской области в Карелию и бесследно пропал

Он обрит наголо и носит бороду и очки.

Полиция разыскивает без вести пропавшего Шлепнева Александра Анатольевича, 1976 года рождения. Об этом сообщили в паблике Полиция Лахденпохья.

Мужчина в августе 2024 года выехал из Московской области, предположительно, в Карелию на квадроцикле темно-зеленого цвета с прицепом и пропал.

Приметы разыскиваемого: рост около 190 см., нормального телосложения, обрит наголо, носит очки и имеет бороду.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать их в ОМВД России по Лахденпохскому району по телефонам: 89214631378 или 8814504010.