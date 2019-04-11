Мужчина на севере Карелии зарезал приятеля

В поселке Муезерский перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в сентябре 2018 года 50-летний житель Муезерского после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры нанес своему знакомому не менее пяти ударов ножом в жизненно важные органы. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении обвиняемого, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.