Мужчина напал на школьницу в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске на улице Древлянка неизвестный мужчина напал на девочку, которая шла утром в школу.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня утром, 26 января около 7.00, на улице Древлянка, в районе дома № 10, неизвестный мужчина схватил за руку 17-летнюю девочку, которая шла в школу, и силой повел ее в неизвестном направлении.

Напуганная девушка стала кричать. Ей на помощь пришел горожанин, который гулял с собакой.

В полиции Петрозаводска сообщили, что от родителей школьницы поступило заявление о нападении на ребенка.

Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, на котором запечатлен момент нападения на ребенка и как ее спасают.