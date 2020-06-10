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Мужчина незаметно обокрал заговорившуюся жительницу Карелии

Новости. Криминал
16:10, 11 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Сегежского района обратилась 42-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

У петрозаводчанки пропали деньги и мобильный телефон.

Вечером жительница Карелии  гуляла в компании знакомых. Они сидели на скамейке и общались, сумку женщина держала возле себя. В какой-то момент ей понадобилось позвонить, и она обнаружила пропажу 4 тысяч рублей и телефон. 

Оперативники установили подозреваемого, 23-летнего мужчину, знакомого сегежанки. Когда он узнал, что к делу подключилась полиция, испугался, предложил владелице пропавшего гаджета продолжить поиски и подкинул его на видное место. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее служебная собака поймала петрозаводчанина, который пытался совершить преступление.

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