Мужчина обокрал 90-летнюю петрозаводчанку

Горожанин представился соцработником и украл из тайника пенсионерки 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта в полицию Петрозаводска обратилась 90-летняя горожанка и сообщила, что из её квартиры похищены деньги. Заявительница рассказала, что днем к ней домой пришёл незнакомый молодой человек, представился социальным работником и предложил купить прибор для измерения давления.

Пенсионерка впустила его в квартиру, чтобы оплатить покупку. Внезапно гость сказал, что прибор неисправен, и он принесет новый. Но так и не вернулся.

Вскоре в пожилой женщине пришла внучка, которая, услышав эту историю, убедила бабушку проверить сбережения. Так пожилая гражданка обнаружила, что в её тайнике вместо 80 тысяч рублей, всего 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 30-летнего петрозаводчанина. Мужчина дал признательные показания. Впоследствии он потратил украденные деньги на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.