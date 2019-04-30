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Новости. Криминал
10:48, 30 Апреля 2019
фото: ТАСС / Виталий Белоусов

Мужчина обокрал 90-летнюю петрозаводчанку

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Горожанин представился соцработником и украл из тайника пенсионерки 20 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта в полицию Петрозаводска обратилась 90-летняя горожанка и сообщила, что из её квартиры похищены деньги. Заявительница рассказала, что днем к ней домой пришёл незнакомый молодой человек, представился социальным работником и предложил купить прибор для измерения давления.

Пенсионерка впустила его в квартиру, чтобы оплатить покупку. Внезапно гость сказал, что прибор неисправен, и он принесет новый. Но так и не вернулся.

Вскоре в пожилой женщине пришла внучка, которая, услышав эту историю, убедила бабушку проверить сбережения. Так пожилая гражданка обнаружила, что в её тайнике вместо 80 тысяч рублей, всего 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 30-летнего петрозаводчанина. Мужчина дал признательные показания. Впоследствии он потратил украденные деньги на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

 

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Комментарии

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кир
2019-04-30 11:03:06
Я "плакаль". Старость уважает и не все деньги взял. Товарищ судья, не простите его. Он не виноват. В зависимость от алкоголя попал. А депутаты не могут закон сделать, чтобы водку и вина отнести к бытовым наркотикам. Тогда зачем жить?
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