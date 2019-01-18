Мужчина обокрал бывшую жену в канун Нового года

В полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя женщина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из ее тайника в кладовке похищены 30 тысяч рублей. Она пояснила, что в ее квартире часто бывает бывший супруг, который навещает ребенка, однако свою причастность к краже мужчина отрицал.

В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска 34-летний ранее судимый горожанин сознался в содеянном. Он пояснил, что знал, где бывшая жена хранит денежные средства, поэтому, когда ее не было дома, похитил их.

Впоследствии гражданин потратил чужие средства на продукты и покупку подарков к Новому году.

На мужчину завели головное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.