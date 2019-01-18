Мужчина обокрал бывшую жену в канун Нового года

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В полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя женщина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
Женщина рассказала, что из ее тайника в кладовке похищены 30 тысяч рублей. Она пояснила, что в ее квартире часто бывает бывший супруг, который навещает ребенка, однако свою причастность к краже мужчина отрицал.
В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска 34-летний ранее судимый горожанин сознался в содеянном. Он пояснил, что знал, где бывшая жена хранит денежные средства, поэтому, когда ее не было дома, похитил их.
Впоследствии гражданин потратил чужие средства на продукты и покупку подарков к Новому году.
На мужчину завели головное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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