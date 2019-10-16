Мужчина отобрал у матери деньги и сбежал из Карелии

Инцидент произошел в одном из общежитий в микрорайоне Октябрьский, сообщили в МВД Карелии.

О краже денег в полицию заявила 53-летняя горожанка. У нее похитили 18 тысяч рублей.

По версии полицейских, ранним утром к заявительнице пришел сын, который жил в соседней комнате. Он находился в состоянии опьянения и требовал деньги. Мать сказала, что денег нет. Тогда он толкнул ее и вырвал из рук сумочку.

Полицейские установили местонахождение 30-летнего подозреваемого. Мужчина вместе с сожительницей уехал в Курганскую область, надеясь скрыться от полиции. Он рассказал, что большую часть денег потратил на билеты, а что осталось – на жизнь.

Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый мужчина находится под стражей.