Мужчина погиб на пожаре в поселке Карелии

46-летний мужчина погиб во время пожара, произошедшего в поселке Лоухи.

Первого августа в 10 ч. 31 мин. на пульт связи Отряда противопожарной службы по Лоухскому району поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Комсомольская в поселке Лоухи. Об этом информирует паблик «Безопасный городишко Лоухи».

На место происшествия направились сотрудники Лоухской и Чупинской пожарных частей, а также автомобиль скорой помощи.

В результате пожара погиб мужчина в возрасте 46 лет. Огнём уничтожено две квартиры, оставшиеся две удалось отстоять. Соседи не пострадали.

«По факту пожара органом дознания проводится доследственная проверка. По предварительной информации, причиной пожара послужила непотушенная сигарета в совокупности с употреблением спиртных напитков», — говорится в сообщении.