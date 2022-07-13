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Мужчина получил от женщины в Карелии по лицу молотком для отбивной, но не стал жаловаться и умер

Новости. Криминал
12:25, 18 Июля 2022
фото: © STUDIO GRAND WEB / shutterstock, тематическая иллюстрация

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели жителя Кондопоги, умершего от двух ударов молотком по лицу, которые он получил от свой сожительницы.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 47-летняя обвиняемая поссорилась с мужчиной и два раза ударила его деревянным кухонным молотком по лицу.  Он не стал обращаться за медицинской помощью, а через несколько дней скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе расследования обвиняемая полностью признала свою вину.

Следствие квалифицировало это преступление по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предмета, использованного в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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