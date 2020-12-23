Мужчина попал за решетку за ложь про интим с женой

Житель Сингапура врал, чтобы получить право на аннуляцию брака.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AsiaOne.

25-летний Дэрил Лим Чунь Лэн и 24-летняя Ван Кэчэнь поженились в январе 2017 года. Спустя несколько месяцев Ван узнала, что у мужа есть любовница. Лим предложил аннулировать брак, поскольку это дешевле, чем разводиться. Другое преимущество заключалось в том, что после аннуляции у них не будет статуса разведенных супругов.

Получив согласие Ван, мужчина обратился в юридическую фирму для проведения аннуляции брака. Основанием для этого он назвал намеренный отказ жены от исполнения супружеского долга. В августе 2017 года суд согласился аннулировать брак. Все необходимые формальности были улажены к декабрю того же года.

Позднее стало известно, что Лим лгал, и в действительности он и его жена неоднократно занимались сексом. При расследовании выяснилось, что сексуальные отношения между ними продолжились и после аннуляции брака. AsiaOne отмечает, что в судебных документах не уточняется, каким образом это было установлено.

Лима обвинили в даче заведомо ложных показаний перед судом. В Сингапуре такое деяние может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Во вторник, 22 декабря, мужчину приговорили к тюремному заключению на семь суток.