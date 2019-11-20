Мужчина попался на краже алкоголя из магазина в Карелии

Мужчина пытался вынести из магазина в Кондопоге алкоголь, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В 9.38 сработала тревожная сигнализация в магазине на улице Советов. Нарядом вневедомственной охраны задержан юноша, у которого при себе оказался неоплаченный товар на сумму 2498 рублей. Предметом хищения стала алкогольная продукция.

Злоумышленника передали полиции.

Ранее двух юношей осудили за кражу алкоголя в Карелии.