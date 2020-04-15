Мужчина предстанет перед судом в Карелии за пьяную езду без прав

Нарушителя остановили 15 апреля в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы отстранили от управления 34-летнего пьяного водителя Renault Sandero. Мужчина сел за руль в состоянии опьянения повторно, будучи лишенный прав. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, водитель ожидает решения суда.

И еще два уголовных дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждены за минувшие сутки: в Муезерском районе в отношении 32-летнего мужчины, и в Олонецком районе в отношении 31-летней женщины.

Ранее сообщалось, что девять водителей могут лишиться прав из-за пьяного вождения в Карелии.