Мужчина прикинулся покупателем и украл машину у петрозаводчанина

В полицию обратился 20-летний житель Петрозаводска с заявлением о краже автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль Opel Vectra стоимостью 140 тысяч был выставлен на продажу, у него был потенциальный покупатель. Когда он приехал посмотреть на автомобиль, то попросил владельца дать ему транспортное средство до вечера, чтобы отвезти на диагностику.

Хозяин согласился и отдал ключи. Однако ни вечером, ни на следующий день машину не вернули, а по номеру телефона было не дозвониться.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого гражданина. По версии следствия, он уехал на чужой машине в другой регион и разместил информацию о ее продаже на сайте объявлений. Но сбыть транспортное средство ему не удалось, он был задержан полицейскими.

На мужчину завели уголовное дело. Продолжается следствие. Автомобиль возвращен владельцу.