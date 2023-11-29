Мужчина, разыскиваемый волонтерами Карелии, найден

Пропавший 1 октября 37-летний мужчина оказался жив.
В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Карелии появилось сообщение о том, что ранее пропавший Андрей Юрьевич Шекунов найден.
Напомним, житель карельской столицы исчез 1 октября 2023 года. Его искали в Карелии, Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.
Наконец, поиски принесли результат.
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