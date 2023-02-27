Мужчина с двухлетним сыном погибли в страшном ДТП в соседнем с Карелией регионе

Лобовое столкновение в Ленинградской области произошло вечером 27 февраля.

В понедельник, 27 февраля, около 22.15 на трассе «Кола» в Волховском районе автомобиль Land Rover лоб в лоб столкнулся с Daewoo Nexia. В аварии погибли водитель южнокорейской легковушки и его двухлетний сын.

За рулем английской инормарки находился 46-летний житель Санкт-Петербурга. Он ехал из Северной столицы в сторону Мурманска. На сотом километре трассы «Кола» мужчина пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с Daewoo Nexia.

В ДТП погиб 35-летний житель Соснового Бора, управлявший южнокорейской легковушкой. Авария также унесла жизнь его двухлетнего сына, пишет 47channel.



Дочку водителя, восьмилетнюю девочку, доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. 26-летняя мама детей также находилась в автомобиле в момент трагедии. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело. По факту смертельной аварии проводится проверка.





