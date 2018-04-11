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Новости. Криминал
11:31, 11 Апреля 2018

Мужчина с ножом напал на 12-летнюю девочку в Петрозаводске

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В Петрозаводске сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на 12-летнюю девочку, сообщает МВД Карелии.

В среду рано утром в полицию Петрозаводска поступило сообщение от родителей 12-летней петрозаводчанки. Девочка ездит в школу на общественном транспорте. В 7.30 на остановке к ней подошел мужчина, достал нож и потребовал отдать все ценное. Девочка испугалась и упала, тогда злоумышленник схватил рюкзак и скрылся во дворах. 

На место незамедлительно прибыл наряд ППС. Были установлен очевидцы преступления, которые сообщили приметы нападавшего. Полицейские обследовали близлежащие дворы, где нашли похищенный рюкзак.

Вскоре был задержан гражданин, схожий по приметам на нападавшего. Мужчина был доставлен в УМВД России по Петрозаводску для разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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Комментарии

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sherhan2
2018-04-11 12:29:01
Только смертная казнь.
кир
2018-04-11 11:36:02
Был ликвидирован при задержании. Типичный сценарий в стране мифотворчества должен быть.
Гость
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