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Мужчина с рыжей бородой, потерявшийся в Петрозаводске сутки назад, найден живым

Новости. Общество
21:41, 05 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

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Сотрудники отряда патрульно-постовой службы нашли потерявшегося 60-летнего мужчину по ориентировке, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска сообщает об успешном окончании розыска 60-летнего петрозаводчанина. Разыскиваемый найден по ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

Полиция благодарит СМИ и пользователей соцсети за распространение информации.

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