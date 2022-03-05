Мужчина с рыжей бородой, потерявшийся в Петрозаводске сутки назад, найден живым

Сотрудники отряда патрульно-постовой службы нашли потерявшегося 60-летнего мужчину по ориентировке, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска сообщает об успешном окончании розыска 60-летнего петрозаводчанина. Разыскиваемый найден по ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.
Полиция благодарит СМИ и пользователей соцсети за распространение информации.
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