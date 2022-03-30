Мужчина с собакой, которую зверски замучили и убили в Петрозаводске, попал в объектив камеры видеонаблюдения (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, запечатленного на видео, он вел на поводке собаку, которую позже нашли жестоко убитой.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность гражданина, запечатлённого на видеозаписи. По данным полиции, он может обладать сведениями об убийстве собаки.

В настоящее время ведется дознание по факту жесткого обращения с животным, возбуждено уголовное дело.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 999 094 51 28 или 8 8142 73 92 40. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, утром 24 апреля на ул. Машезерской, у дома №40 была обнаружена замученная и убитая собачка. Собака была на поводке-рулетке. На месте происшествия работала полиция, которая изъяла орудие убийства.

Также был объявлен поиск очевидцев и хозяина собаки.