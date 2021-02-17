Мужчина совершил преступление на оживленной улице в Петрозаводске

Петрозаводчанин украл аккумуляторы с грузовой машины, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 50-летний горожанин. Он сообщил, что с принадлежащей ему грузовой машины неизвестные похитили 3 аккумулятора общей стоимостью более 15 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что автомобиль был припаркован на одной из оживлённых улиц города. Кто мог украсть приборы, петрозаводчанин не знал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 32-летнего жителя карельской столицы. Стражам порядка он рассказал, что сдал украденные аккумуляторы в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Свою вину петрозаводчанин признал, в содеянном раскаялся и обещал возместить причинённый материальный ущерб.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.