Мужчина спас тюленя и едва не лишился гениталий (ВИДЕО)

В городе Уолфиш-Бей, Намибия, тюлень напал на своего спасителя.

Науд Драйер осматривал тюленей и заметил на шее одного из них уплотняющую прокладку. На кадрах видно, как десятки животных бегут в океан. Науд вылавливает особь с резиновым кольцом и зажимает ее между ног. Когда спасательная операция заканчивается, зверь поворачивается и пытается укусить человека в пах, пишет Lenta.ru.

Драйер инстинктивно отпрыгнул в сторону и избежал серьезной травмы. Тюлень укусил его за внутреннюю часть бедра.

"Я едва не перенес бесплатную вазэктомию", – пошутил пострадавший.

Науду сделали прививку от столбняка. Его здоровью ничто не угрожает.