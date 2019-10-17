Мужчина спас тюленя и едва не лишился гениталий (ВИДЕО)

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В городе Уолфиш-Бей, Намибия, тюлень напал на своего спасителя.
Науд Драйер осматривал тюленей и заметил на шее одного из них уплотняющую прокладку. На кадрах видно, как десятки животных бегут в океан. Науд вылавливает особь с резиновым кольцом и зажимает ее между ног. Когда спасательная операция заканчивается, зверь поворачивается и пытается укусить человека в пах, пишет Lenta.ru.
Драйер инстинктивно отпрыгнул в сторону и избежал серьезной травмы. Тюлень укусил его за внутреннюю часть бедра.
"Я едва не перенес бесплатную вазэктомию", – пошутил пострадавший.
Науду сделали прививку от столбняка. Его здоровью ничто не угрожает.
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