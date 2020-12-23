Мужчина стал 101 жертвой внебольничной пневмонии в Карелии

В республике с начала пандемии от внебольничной пневмонии скончался очередной пациент.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии, сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом. В Карелии скончался мужчина 1960 года рождения. У него была сопутствующая сердечно-сосудистая патология. Тест на COVID-19 у пациента был отрицательным.

Всего за сутки были госпитализированы 43 человека с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3457 пациентов, 101 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

В этот же день в Карелии были подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.